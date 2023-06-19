Türkiye dünya üçüncüsü oldu

PSG Academy Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türkiye dünya üçüncüsü oldu
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19 Haziran 2023 18:32
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in dünya genelindeki resmi akademileri arasında düzenlediği PSG Academy Dünya Kupası'nda Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, ilk kez katıldığı turnuvada dünya üçüncüsüsü oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 yenilgi alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

ABD'Yİ YENEREK ÜÇÜNCÜLÜK GELDİ

A Grubu maçlarında PSG Academy Antiller ve ABD'yi 2-1'lik skorlarla geçen PSG Academy Türkiye, Fransa'ya ise 4-0 kaybetti.

Brezilya karşısında 2-0 mağlup olan ardından Katar'ı 4-0'la geçen Türkiye, Parc des Princes'te oynanan üçüncülük karşılaşmasında ABD'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Paris Saint-Germain Academy Türkiye Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uğurlu, kadın futbolunun yakaladığı yükselişin değerli olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz gelecekte A Milli Takım forması giyecek genç sporcularımızı kariyer yolculuklarına hazırlamak. Geldiğimiz noktada planlarımızın başarılı şekilde işlediğini görüyoruz. Türkiye'nin pek çok şehrinde devam ettiğimiz faaliyetlerimizde kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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