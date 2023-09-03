Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı sona erdi

İzmir'de düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı sona erdi
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03 Eylül 2023 17:54
Otomobil sporlarında Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve lastix.com sponsorluğunda düzenlenen 2023 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir Park Yarış Pisti'nde antrenman turlarıyla başlayan mücadeleye 25 araç katıldı. İkili eşleşmelerle elemelerin ardından finallere geçildi.

Mücadelede ilk 3 sıra Çağlar Küçükdumlu, Ege Bilaloğlu ve Ertekin Tekneci'den oluştu.

 
 
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