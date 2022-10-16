Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı yapıldı

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.



Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve ICRYPEX ana sponsorluğunda yapılan şampiyonanın son yarışında 24 sporcu mücadele etti.



Birincilik kupasını Çağlar Küçükdumlu'nun kaldırdığı yarışlarda, Doğuşcan Dursun ikinci, Fahim Reza Keykhosravi üçüncü oldu.



Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.





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