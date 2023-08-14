Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı tamamlandı

2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Bursa'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 02:01
2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı Bursa'da gerçekleştirildi.

Drift Otomobil Sporları Kulübünce ICRYPEX ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışı, Yunuseli Havaalanı'nda yapıldı.

Güçlü otomobillerin yarıştığı şampiyona antrenman turlarıyla başladı.

Birincilik kupasını Fahim Reza'nın kaldırdığı yarışlarda, Ertekin Tekneci ikinci, Ege Bilaloğlu üçüncü oldu.

Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery