Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon Antalya'da kapanacak

KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ve son ayak yarışları, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, sezonun final yarışları Kepez Drag Pisti'nde yapılacak.



Organizasyon süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro200, pro300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.



Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları yapılacak. Pazar günü ise motor tutkunları, şampiyonluk için mücadele edecek.



