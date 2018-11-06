Türkiye derbi ile ilgili tüm gelişmeleri Sporx'ten öğrendi

Türkiye'de son günlerde taraflı tarafsız herkesin en çok konuştuğu konu olan olaylı derbi ile ilgili gündemi Sporx belirledi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözlerin çevrildiği TFF'deki süreci Sporx okuyucuları herkesten önce öğrendi. Kimlerin ve neden sevk edileceğini Türkiye'ye ilk kez Sporx duyurdu.
Fair-play rüzgarlarının estiği bu sezon yaşanan istenmeyen olayların ardından koridorlardaki detayları okuyanlarına en önce aktaran Sporx [Koridorlarda ne yaşandı, O HABER], ardından da sahada yaşanan olayların raporlara yansıyan tüm detaylarını takipçilerine eksiksiz olarak ulaştırdı. [Fatih Terim iki raporda, O HABER]
AYDINUS'UN EK RAPORU VE YAŞANANLAR DA SPORX'TE
Hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin inceleme sürecinde Aydınus'tan istediği ek rapor ve Aydınus'un ek raporunda yer alan detaylar ile ilgili de ilk haberi, Sporx okuyucuları aldı. [Aydınus'un ek raporu, O HABER]
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara karışan ve PFDK'ya sevk edilen isimleri de öncelikle Spox takipçileri öğrendi. [Derbinin ardından sevkler, O HABER]
KİME, NE KADAR CEZA ÇIKABİLİR?
Aynı zamanda disiplin sevklerinin açıklanmasının ardından da araştırmalarını sürdüren Sporx, talimatlarda yer alan maddeleri inceledi ve emsallere bakarak da gelebilecek cezaları bir araya getirdi. [Kim, ne ceza alabilir, O HABER]
Derbi ile ilgili tüm gelişmeler yine Sporx'te olacak, takipte kalın!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fair-play rüzgarlarının estiği bu sezon yaşanan istenmeyen olayların ardından koridorlardaki detayları okuyanlarına en önce aktaran Sporx [Koridorlarda ne yaşandı, O HABER], ardından da sahada yaşanan olayların raporlara yansıyan tüm detaylarını takipçilerine eksiksiz olarak ulaştırdı. [Fatih Terim iki raporda, O HABER]
AYDINUS'UN EK RAPORU VE YAŞANANLAR DA SPORX'TE
Hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin inceleme sürecinde Aydınus'tan istediği ek rapor ve Aydınus'un ek raporunda yer alan detaylar ile ilgili de ilk haberi, Sporx okuyucuları aldı. [Aydınus'un ek raporu, O HABER]
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara karışan ve PFDK'ya sevk edilen isimleri de öncelikle Spox takipçileri öğrendi. [Derbinin ardından sevkler, O HABER]
KİME, NE KADAR CEZA ÇIKABİLİR?
Aynı zamanda disiplin sevklerinin açıklanmasının ardından da araştırmalarını sürdüren Sporx, talimatlarda yer alan maddeleri inceledi ve emsallere bakarak da gelebilecek cezaları bir araya getirdi. [Kim, ne ceza alabilir, O HABER]
Derbi ile ilgili tüm gelişmeler yine Sporx'te olacak, takipte kalın!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın