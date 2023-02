Türkiye depremi dünyada manşet: '16 ülke hissetti'

Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem fırtınası, dünyada ilk haber. Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP), depremi 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.



'7.8'lik deprem Türkiye'nin güneyini sarstı' diyen AFP, ilerleyen saatlerde 'Büyük deprem Türkiye'nin güneydoğusu boyunca binaları yıktı' başlığıyla gelişmeleri aktardı.



Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 7.8'lik depremin yerin 17.9 kilometre altında gerçekleştiğini bildiren ajans, 15 dakika sonra ise 6.7 büyüklüğünde bir artçı şokun kaydedildiğini belirtti.



AFP, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de yıkım yaşandığını, gece yarısı 04.17'de uykuda depreme yakalanan insanların pijamalarıyla dışarı fırladığını ve kar altında beklediğini yazdı. Lübnan, Suriye ve Güney Kıbrıs'taki AFP muhabirleri, depremi hissettiklerini bildirdi.



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, '7.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem Türkiye ve Suriye'de binaları yıktı' başlığını kullandı. Çok sayıda binanın yerle bir olduğunu ve can kaybından korkulduğunu belirten ajans, Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya gibi şehirlerde yıkım yaşandığını yazdı.



Suriye'nin kuzeyinde tüm binaların yıkılmasıyla bir 'felaket' tablosu ortaya çıktığını aktaran AP, Halep ve Hama gibi şehirlerde de bazı binaların enkaza döndüğünü bildirdi.



Başkent Şam'da yaşayanların korkuyla sokağa fırladığını kaydeden AP, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ise yaklaşık 40 dakika süren sarsıntının ardından sokakların ana baba gününe döndüğünü duyurdu. Beyrut sakinleri evlerinden sokağa koştu ve araçlarına binip binalardan uzaklaşmayı denedi.



BBC'nin manşeti 'Ölümcül deprem Türkiye'nin güney ve doğusunu sarstı' oldu. Filistin Gazze Şeridi'ndeki BBC yapımcısı Rüştü Ebualuf, 45 saniye devam eden depreme evinde yakalandığını söyledi.



CNN International 'Son dakika-7.8'lik ölümcül deprem Türkiye'yi vurdu' başlığını tercih etti, ana depremin ardından sekiz şiddetli artçı sarsıntının kaydedildiğini yazdı. Televizyon daha sonra manşetinden 'Türkiye ve Suriye'deki büyük deprem ve artçı şoklar geride onlarca can kaybı bıraktı' ifadesiyle canlı blog yayınına geçti.



'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY HİSSETMEDİM'



Haberi manşetine taşıyan Al Jazeera, 'Şiddetli deprem Türkiye ve Suriye'yi sallarken onlarca ölü' dedi, bir Gaziantep sakininin sözlerine yer verdi:





