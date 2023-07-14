Türkiye'den Voleybol'da bir galibiyet daha

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.



Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda milli takım İtalya'yla karşılaştı.



İlk seti 25-10, ikinci seti 25-19, üçüncü 25-23 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.



Günün diğer maçlarında ise Fransa'nın erkek milli takımı, Bulgaristan'ı 3-0, Ukrayna'nın kadın milli takımı da Fransa'yı aynı skorla yendi.



Grup müsabakalarıyla yarın devam edecek organizasyon, 22 Temmuz'da sona erecek.



