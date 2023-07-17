Türkiye'den üst üste dördüncü galibiyet

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın beşinci gününde Türkiye Erkek Milli Takımı, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.



Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda Fransa ile karşılaşan Türkiye, ilk seti 25-15 ve ikinci seti 25-14 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibine 25-15 üstünlük sağlayan milli takım, maçı 3-0 kazandı.



Türkiye bu skorla şampiyona kapsamında oynadığı dördüncü maçını da kazandı.



"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"



İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'nın gençlerden oluşan iyi bir rakip olduğunu ama maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.



Polonya ile oynayacaklarını belirten Çarkçı, "Maçın ardından grup maçları bitecek. Grubu büyük ihtimalle birinci bitireceğiz. Ondan sonra yarı final ve final. İnşallah Avrupa şampiyonu olacağız. Hedefimiz o. Maçlara bütün Karabüklü sporseverleri bekliyoruz." dedi.



Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.



Grup maçlarıyla yarın devam edecek organizasyon, 22 Temmuz'da sona erecek.



