Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor katılım

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Disiplin-sıklet



Kota alınan müsabaka



Para atıcılık



Aysel Özgan



P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca



Dünya Kupası



Para atıcılık



Ayşegül Pehlivanlar



P4 Karışık 50 metre tabanca



Dünya Şampiyonası



Para atıcılık



Cevat Karagöl



P4 Karışık 50 metre tabanca



Dünya Şampiyonası



Para atıcılık



Çağla Baş



R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek



Avrupa Şampiyonası



Para atıcılık



Erhan Coşkuner



R3 Karışık 10 metre havalı tüfek



Dünya Şampiyonası



Para atıcılık



Hakan Çevik



R5 Karışık 10 metre havalı tüfek



Dünya Kupası



Para atıcılık



Muharrem Korhan Yamaç



P3 Karışık 25 metre tabanca



Avrupa Şampiyonası



Para atıcılık Murat Oğuz P1 10 metre havalı tabanca Bipartite kotası Görme engelliler futbol



Erkek Milli Takımı (10 kişi)



B1



Avrupa Şampiyonası



Görme engelliler golbol



Kadın Milli Takımı (6 kişi)



Golbol



IBSA Dünya Şampiyonası



Para atletizm



Muhammed Khalvandi



Cirit atma F57



Dünya Şampiyonası



Para atletizm



Hamide Doğangün



800 metre T53



Dünya Şampiyonası



Para atletizm



Abdullah Ilgaz



Yüksek atlama T47



Yüksek performans kotası



Para atletizm



Rabia Cirit



Gülle atma F40



Yüksek performans kotası



Görme engelliler atletizm



Mikail Al



1500 metre T13



Dünya Şampiyonası



Görme engelliler atletizm



Oğuz Akbulut



400 metre T12



Dünya Şampiyonası



Görme engelliler atletizm



Serkan Yıldırım



100 metre T12



Dünya Şampiyonası



Görme engelliler atletizm



Serap Demirkapu



Gülle atma F12



Yüksek performans kotası



Görme engelliler atletizm



Büşra Nur Tırıklı



Disk atma F11



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Aysel Önder



400 metre T20



Dünya Şampiyonası



Özel sporcular atletizm



Fatma Damla Altın



Uzun atlama T20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Esra Bayrak



Uzun atlama T20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Reyhan Taşdelen



Uzun atlama T20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Ebrar Keskin



Gülle atma F20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Muhammet Atıcı



Gülle atma F20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm Eda Yıldırım Gülle atma F20 Bipartite kotası Para okçuluk



Bahattin Hekimoğlu



Erkekler W1



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Yağmur Şengül



Kadınlar klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Yavuz Papağan



Erkekler klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Sadık Savaş



Erkekler klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Öznur Cüre



Kadınlar makaralı yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Sevgi Yorulmaz



Kadınlar makaralı yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Merve Nur Eroğlu



Kadınlar klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Yiğit Caner Aydın



Erkekler W1



8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri



Para okçuluk



Nil Mısır



Kadınlar W1



8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri



Özel sporcular masa tenisi



Ebru Acer



Kadınlar Sınıf 11



Virtus Global Oyunları



Para masa tenisi



Kübra Korkut



Kadınlar Sınıf 7



Avrupa Şampiyonası



Para masa tenisi



Abdullah Öztürk



Erkekler Sınıf 4



Avrupa Şampiyonası



Para masa tenisi



Nesim Turan



Erkekler Sınıf 4



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Ali Öztürk



Erkekler Sınıf 5



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Neslihan Kavas



Kadınlar Sınıf 9



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Merve Cansu Demir



Kadınlar Sınıf 10



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Hatice Duman



Kadınlar Sınıf 3



Biparitte kotası



Para tekvando



Mahmut Bozteke



K44 63 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Alican Özcan



K44 58 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Fatih Çelik



K44 70kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Mehmet Sami Saraç



K44 +80 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Meryem Betül Çavdar



K44 52 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Gamze Gürdal



K44 57 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Seçil Er



K44 65 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Nurcihan Ekinci



K44 47 kilo



Dünya sıralaması



Para yüzme



Sevilay Öztürk



Kadınlar S5



Ülke kotası



Para yüzme



Sümeyye Boyacı



Kadınlar S5



Ülke kotası



Para yüzme



Umut Ünlü



Erkekler S3/SM3



Ülke kotası



Para yüzme



Turgut Aslan Yaraman



Erkekler S7/SM7



Ülke kotası



Para yüzme



Elif İldem



Kadınlar S1



Biparitte kotası



Para yüzme



Meryem Nur Tunuğ



Kadınlar S5



Biparitte kotası



Para badminton



Halime Yıldız



SL3



Dünya sıralaması



Para badminton



Emine Seçkin



WH2



Dünya sıralaması



Tekerlekli sandalye eskrim



Hakan Akkaya



Epe A 7 Flöre A



Dünya sıralaması



Tekerlekli sandalye tenis Ahmet Kaplan Quad Dünya sıralaması Tekerlekli sandalye tenis Uğur Altınel Quad Bipartite kotası Para halter



Besra Duman



55 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Nazmiye Muratlı



45 / 50 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Abdullah Kayapınar



49 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Uğur Yumuk



72 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Sibel Çam



73 kilo



Dünya sıralaması



Para kürek



Yiğit Dorukhan Bozkurt



Karışık iki çifte



Kota turnuvası



Para kürek



Nurşen Şen



Karışık iki çifte



Kota turnuvası



Para triatlon Uğurcan Özer PTS5 Dünya sıralaması Para judo Yasin Çimciler J1 90 kilo Dünya sıralaması Para judo Onur Taştan +J1 90 kilo Dünya sıralaması Para judo İbrahim Bölükbaşı J2 73 kilo Dünya sıralaması Para judo Ecem Taşın Çavdar J1 48 kilo Dünya sıralaması Para judo Merve Uslu Hajabipour J1 70 kilo Dünya sıralaması Para judo Nazan Akın Güneş J1 + 70 kilo Dünya sıralaması Para judo Cahide Eke J2 48 kilo Dünya sıralaması Para judo Gökçe Yavuz J1 73 kilo Dünya sıralaması Para judo Recep Çiftçi J2 73 kilo Dünya sıralaması Para judo Döndü Yeşilyurt J2 57 kilo Dünya sıralaması

Türkiye Paralimpik Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 isimle rekor sayıda katılım gösterecek.Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotayı 7 artırdı.Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 paralimpik sporcuyla oyunlarda yer aldı.Türkiye'nin engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı son 24 yılda 94 kat arttı.Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti.Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.Türkiye, golbol ve futbol branşlarında "takım" olarak Paris 2024'te yer alacak.Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 kişi bulunacak.Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.Bedensel engelli 65, görme engelli 21, özel sporculardan da 8 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota aldı.Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyselde 12 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, para halterci Besra Duman ve para tekvandocu Recep Çiftçi, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak.Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle: