Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor katılım

Türkiye Paralimpik Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor sayıda, 94 sporcu ile katılacak. 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek oyunlarda Türkiye, 15 branşta mücadele edecek. Bu katılım, Türkiye'nin paralimpik serüvenindeki en yüksek sayı olacak.

Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor katılım
Türkiye Paralimpik Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 isimle rekor sayıda katılım gösterecek.

Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotayı 7 artırdı.

PARALİMPİK SERÜVENİ 1992'DE BAŞLADI

Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.

Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 paralimpik sporcuyla oyunlarda yer aldı.

SON 24 YILDA 94 KAT ARTIŞ

Türkiye'nin engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı son 24 yılda 94 kat arttı.

Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.

Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.

15 BRANŞTA KATILIM

Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.

Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.

KADIN SPORCU SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ

Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti.

Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.

İKİ BRANŞTA TAKIM KOTASI

Türkiye, golbol ve futbol branşlarında "takım" olarak Paris 2024'te yer alacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 kişi bulunacak.

Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.

EN ÇOK BEDENSEL ENGELLİ SPORCULAR KOTA ALDI

Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.

Bedensel engelli 65, görme engelli 21, özel sporculardan da 8 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.

EN ÇOK KOTA ATLETİZMDE

Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.

Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota aldı.

Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.

Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.

MADALYALILAR YİNE PARİS'TE

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyselde 12 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, para halterci Besra Duman ve para tekvandocu Recep Çiftçi, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.

4 BİNDEN FAZLA SPORCU MÜCADELE EDECEK

Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak.

Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.

KOTALAR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:

Branş

 Sporcu

 Disiplin-sıklet

 Kota alınan müsabaka
Para atıcılık

 Aysel Özgan

 P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca

 Dünya Kupası
Para atıcılık

 Ayşegül Pehlivanlar

 P4 Karışık 50 metre tabanca

 Dünya Şampiyonası
Para atıcılık

 Cevat Karagöl

 P4 Karışık 50 metre tabanca

 Dünya Şampiyonası
Para atıcılık

 Çağla Baş

 R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek

 Avrupa Şampiyonası
Para atıcılık

 Erhan Coşkuner

 R3 Karışık 10 metre havalı tüfek

 Dünya Şampiyonası
Para atıcılık

 Hakan Çevik

 R5 Karışık 10 metre havalı tüfek

 Dünya Kupası
Para atıcılık

 Muharrem Korhan Yamaç

 P3 Karışık 25 metre tabanca

 Avrupa Şampiyonası
Para atıcılık Murat Oğuz P1 10 metre havalı tabanca Bipartite kotası
Görme engelliler futbol

 Erkek Milli Takımı (10 kişi)

 B1

 Avrupa Şampiyonası
Görme engelliler golbol

 Kadın Milli Takımı (6 kişi)

 Golbol

 IBSA Dünya Şampiyonası
Para atletizm

 Muhammed Khalvandi

 Cirit atma F57

 Dünya Şampiyonası
Para atletizm

 Hamide Doğangün

 800 metre T53

 Dünya Şampiyonası
Para atletizm

 Abdullah Ilgaz

 Yüksek atlama T47

 Yüksek performans kotası
Para atletizm

 Rabia Cirit

 Gülle atma F40

 Yüksek performans kotası
Görme engelliler atletizm

 Mikail Al

 1500 metre T13

 Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm

 Oğuz Akbulut

 400 metre T12

 Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm

 Serkan Yıldırım

 100 metre T12

 Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm

 Serap Demirkapu

 Gülle atma F12

 Yüksek performans kotası
Görme engelliler atletizm

 Büşra Nur Tırıklı

 Disk atma F11

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Aysel Önder

 400 metre T20

 Dünya Şampiyonası
Özel sporcular atletizm

 Fatma Damla Altın

 Uzun atlama T20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Esra Bayrak

 Uzun atlama T20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Reyhan Taşdelen

 Uzun atlama T20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Ebrar Keskin

 Gülle atma F20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Muhammet Atıcı

 Gülle atma F20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm Eda Yıldırım Gülle atma F20 Bipartite kotası
Para okçuluk

 Bahattin Hekimoğlu

 Erkekler W1

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Yağmur Şengül

 Kadınlar klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Yavuz Papağan

 Erkekler klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Sadık Savaş

 Erkekler klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Öznur Cüre

 Kadınlar makaralı yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Sevgi Yorulmaz

 Kadınlar makaralı yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Merve Nur Eroğlu

 Kadınlar klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Yiğit Caner Aydın

 Erkekler W1

 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Para okçuluk

 Nil Mısır

 Kadınlar W1

 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Özel sporcular masa tenisi

 Ebru Acer

 Kadınlar Sınıf 11

 Virtus Global Oyunları
Para masa tenisi

 Kübra Korkut

 Kadınlar Sınıf 7

 Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisi

 Abdullah Öztürk

 Erkekler Sınıf 4

 Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisi

 Nesim Turan

 Erkekler Sınıf 4

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Ali Öztürk

 Erkekler Sınıf 5

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Neslihan Kavas

 Kadınlar Sınıf 9

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Merve Cansu Demir

 Kadınlar Sınıf 10

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Hatice Duman

 Kadınlar Sınıf 3

 Biparitte kotası
Para tekvando

 Mahmut Bozteke

 K44 63 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Alican Özcan

 K44 58 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Fatih Çelik

 K44 70kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Mehmet Sami Saraç

 K44 +80 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Meryem Betül Çavdar

 K44 52 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Gamze Gürdal

 K44 57 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Seçil Er

 K44 65 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Nurcihan Ekinci

 K44 47 kilo

 Dünya sıralaması
Para yüzme

 Sevilay Öztürk

 Kadınlar S5

 Ülke kotası
Para yüzme

 Sümeyye Boyacı

 Kadınlar S5

 Ülke kotası
Para yüzme

 Umut Ünlü

 Erkekler S3/SM3

 Ülke kotası
Para yüzme

 Turgut Aslan Yaraman

 Erkekler S7/SM7

 Ülke kotası
Para yüzme

 Elif İldem

 Kadınlar S1

 Biparitte kotası
Para yüzme

 Meryem Nur Tunuğ

 Kadınlar S5

 Biparitte kotası
Para badminton

 Halime Yıldız

 SL3

 Dünya sıralaması
Para badminton

 Emine Seçkin

 WH2

 Dünya sıralaması
Tekerlekli sandalye eskrim

 Hakan Akkaya

 Epe A 7 Flöre A

 Dünya sıralaması
Tekerlekli sandalye tenis Ahmet Kaplan Quad Dünya sıralaması
Tekerlekli sandalye tenis Uğur Altınel Quad Bipartite kotası
Para halter

 Besra Duman

 55 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Nazmiye Muratlı

 45 / 50 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Abdullah Kayapınar

 49 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Uğur Yumuk

 72 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Sibel Çam

 73 kilo

 Dünya sıralaması
Para kürek

 Yiğit Dorukhan Bozkurt

 Karışık iki çifte

 Kota turnuvası
Para kürek

 Nurşen Şen

 Karışık iki çifte

 Kota turnuvası
Para triatlon Uğurcan Özer PTS5 Dünya sıralaması
Para judo Yasin Çimciler J1 90 kilo Dünya sıralaması
Para judo Onur Taştan +J1 90 kilo Dünya sıralaması
Para judo İbrahim Bölükbaşı J2 73 kilo Dünya sıralaması
Para judo Ecem Taşın Çavdar J1 48 kilo Dünya sıralaması
Para judo Merve Uslu Hajabipour J1 70 kilo Dünya sıralaması
Para judo Nazan Akın Güneş J1 + 70 kilo Dünya sıralaması
Para judo Cahide Eke J2 48 kilo Dünya sıralaması
Para judo Gökçe Yavuz J1 73 kilo Dünya sıralaması
Para judo Recep Çiftçi J2 73 kilo Dünya sıralaması
Para judo Döndü Yeşilyurt J2 57 kilo Dünya sıralaması
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