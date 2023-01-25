Türkiye'den MLS'e transfer

MLS ekiplerinden Toronto FC, Kasımpaşa'dan Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den MLS'e transfer
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25 Ocak 2023 00:55
MLS ekiplerinden Toronto FC, Süper Lig'den bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa'dan Raoul Petretta ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Toronto'nun açıklamasında, bonservis detayları ise yer almadı.

Bu sezon Kasımpaşa'da 12 maça çıkan Petretta, 1 gole imza attı.

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