Türkiye'den hokeyde 4 ev sahipliği

Türkiye Hokey Federasyonu, 2023 yılında 4 organizasyona ev sahipliği yapılacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den hokeyde 4 ev sahipliği
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29 Aralık 2022 16:43
Türkiye, açık alan ve salon hokeyinde gelecek yıl 4 önemli organizasyona Antalya ile Konya'da ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu Salon Hokeyi Erkekler Kulüpler Avrupa Şampiyonası 17-19 Şubat tarihlerinde, Salon Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası da 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.

Ayrıca Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise 9-15 Temmuz tarihlerinde yine Alanya'da gerçekleştirilecek.

Erkekler Açık Alan Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları ise 26-29 Mayıs tarihlerinde Konya'da organize edilecek.

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