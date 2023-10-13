Türkiye'den deplasmanda ilk galibiyet

A Milli Takım, Hırvatistan deplasmanında ilk kez kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den deplasmanda ilk galibiyet
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13 Ekim 2023 01:21
Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu.

Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

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