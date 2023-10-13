Türkiye'den deplasmanda ilk galibiyet

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.



Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu.



Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.



