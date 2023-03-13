Türkiye'den buz hokeyinde farklı galibiyet

Türkiye, 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nde Lüksemburg'u 15-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den buz hokeyinde farklı galibiyet
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13 Mart 2023 22:39
18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, ikinci maçında Lüksemburg'u farklı bir skorla 15-1 yendi.

İzlanda'nın Akureyri kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı takım Lüksemburg ile karşılaştı.

Şampiyonanın ikinci maçında Lüksemburg'a karşı etkili bir oyun sergileyen Türkiye, rakibini 15-1 mağlup etti.

Organizasyonda ilk galibiyetini kazanan Türkiye, 3 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 15 Mart Çarşamba günü İzlanda ile oynayacak.

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