Türkiye'den buz hokeyinde farklı galibiyet

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, ikinci maçında Lüksemburg'u farklı bir skorla 15-1 yendi.



İzlanda'nın Akureyri kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı takım Lüksemburg ile karşılaştı.



Şampiyonanın ikinci maçında Lüksemburg'a karşı etkili bir oyun sergileyen Türkiye, rakibini 15-1 mağlup etti.



Organizasyonda ilk galibiyetini kazanan Türkiye, 3 puanla dördüncü sırada yer alıyor.



Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 15 Mart Çarşamba günü İzlanda ile oynayacak.





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