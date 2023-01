Türkiye'deki lisanslı tenisçi sayısı 86 bine ulaştı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 2022 yılında ulusal ve uluslararası 745 turnuva düzenlediklerini belirtti.



Federasyonun internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Durmuş, 2022'de tenisi ülke geneline, mahallelere varıncaya kadar yayma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini, geçen yıl sportif başarı anlamında da birçok ilki yaşadıklarını kaydetti.



"2022'yi gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla her yaş grubundan birçok tenisseverin hayatlarına dokunabilmenin mutluluğuyla kapatıyoruz." diyen Durmuş, şöyle devam etti:



"Federasyonumuz 2022 yılında 620 ulusal, 125 uluslararası olmak üzere 745 turnuva düzenlerken toplamda 10 bine yakın sporcu ziyareti ile yaklaşık 5 milyon avro yıllık turizme katkı sağladık. Lisanslı tenisçi sayımız 86 bine ulaşırken dünyanın dört bir yanında yarışan sporcularımız 513 kupa kazandı. Mart ayında ise A Milli Erkek Takımı'mız tarihi bir başarıya imza attı. 4-5 Mart 2022'de Özbekistan'da düzenlenen erkeklerin Dünya Kupası niteliğindeki Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmalarında Türkiye-Özbekistan play-off maçında Türkiye, Özbekistan'ı 3-2 yenerek tarihte ilk kez Dünya Grubu I'e yükseldi. Yılın sonlarına doğru bir başarı da kızlarımızdan geldi. Dünya Gençler Şampiyonası niteliğindeki Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri'nde genç kızlarda milli takımımız, dünya 5'inciliğini elde etti."



"Ankara'ya uluslararası arenada önemli tenis merkezi açacağız"



Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle İstanbul'a kazandırılan TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde Roland Garros öncesi dünyanın en iyi tenisçilerinin ağırlandığı TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Başkentimiz Ankara'da çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleri ile uluslararası arenada önemli bir merkez haline gelecek tenis merkezimizi açacağız." ifadelerini kullandı.



Federasyonun İzmir'deki tesisinin de artık kamp eğitim merkezi haline geldiğini aktaran Durmuş, "Federasyonumuzun İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve Batman'daki tesisleri olimpiyat hazırlık merkezleri haline gelecek ve altyapıdan sporcu yetiştireceğimiz, çocuklarımızın 24 saat eğitim görebilecekleri bir sistemle bu tesisler varlığını sürdürecek." şeklinde görüş belirtti.



"Cudi Cup, tenisin her yerde oynanabiliyor olmasının gerçek bir örneği oldu"



Durmuş, "Önce ulusal turnuvaların sembolü olan sonrasında uluslararası klasmanda yıllarca sürecek bir organizasyon olarak takvimdeki yerini alan Cudi Cup, tenisin her yerde oynanabiliyor olmasının gerçek bir örneği oldu. Bu turnuvalarımızın sayılarını artırarak çocuklarımızın ülkelerinin her noktasında uluslararası turnuva oynayabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye'deki tenis faaliyetlerini yakinen takip eden Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty ve Avrupa Tenis Federasyonu Başkanı Ivo Kaderka'nın Türkiye'de tenise olan ilginin çok iyi bir düzeyde olduğunu ifade ettiklerini belirten Durmuş, şunları kaydetti:



"Türkiye gerek uluslararası standartlardaki tesisleri gerekse üstün organizasyon becerisi ile uluslararası organizasyonların aranan adresi konumunda. Billie Jean King Cup Afrika/Avrupa ve Asya/Okyanusya I Grup karşılaşmaları, TEB BNP Paribas Tenis Championship İstanbul, Gaziantep Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri, Avrupa Senyör Kulüpler Şampiyonası, 2022 yılında her yaş grubundan dünyaca ünlü isimleri ağırladığımız organizasyonlardan birkaçı. Sporcularımızın gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızda hem puan kazanmaları hem maddi olarak kar elde etmeleri konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."