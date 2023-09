Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araba Fiyatları Eylül 2023 | 2. El Elektrikli Otomobil Fiyatları

Otomotiv dünyası gittikçe daha fazla elektrikli motorlu araçlara dönüyor. Hal böyle olunca tüketiciler de uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayışına girmiş durumdalar.Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Türkiye'de satışı devam eden ve fiyatlarıyla benzinli otomobillerle rekabet eden modellere yakından bakacağız. Bütçesi yetmeyenler için 3 adet bonus aracımız olduğunu da belirtelim.Türkiye'de 2023 yılında en çoks atılan elektrikli 10 model ise sırasıyla şöyle;Renault Zoe - 1466 adetTOGG T10X V2 - 1435 adetMG4 - 968 adetVolvo XC40 - 797 adetOpel Mokka - 741 adetMG ZS EV - 724 adetSkywell ET5 - 621 adetOpel Corsa - 597 adetMercedes-Benz EQE - 457 adetDacia Spring - 456 adetAudi e-tron Advanced 55 quattro - 4.819.511 TLAudi e-tron S line 55 quattro - 4.893.623 TLAudi e-tron Sportback S line 55 quattro - 5.012.087 TLQ8 e-tron Advanced 55 quattro - 5.245.290 TLQ8 e-tron S line 55 quattro - 5.335.530 TLQ8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 5.363.754 TLQ8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 5.453.994 TLAudi e-Tron GT quattro - 6.738.032 TLAudi RS e-Tron GT quattro - 9.375.056 TLTaycan - 6.560.000 TLBMW i4 eDrive30 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.540.600 TLBMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg -4.255.800 TLBMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.196.700 TLYeni BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg -3.018.400 TLYeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.067.000 TLBMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.357.200 TLBMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg -5.393.800 TLBMW iX xDrive50 First Edition Sport - 6.097.100 TLBMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg4.432.400 TLBMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 5.275.400 TLYeni BMW i7 xDrive60 Sedan - Pure Excellence -Otomatik - Elektrik - 544 bg - 8.846.800 TLYeni BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence - 9.111.400 TLAmi One Electric - 369.000 TLAmi Buggy - 399.000 TLCİTROENCitroen e-C4 100 kW, Shine Bold1.428.900 TLCitroen e-C4 115 kW, Shine Bold1.484.700 TLCitroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.479.700 TLCitroen e-C4 X 115 KW Shine Bold - 1.535.500 TLDacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL500e La Prima by Bocelli HB - 87kW / 118HP - 42 kWh - Otomatik- 1.347.900 TL500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW / 118HP - 42kWh - Otomatik - 1.379.900 TL500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW / 118HP - 42kWh - Otomatik - 1.411.900 TL125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik - 2.300.000 TL239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik - 2.800.000 TLJaguar I-Pace R-DYNAMIC SE - 400bg - 4.368.100 TLJaguar ı-Pace HSE - 400bg - 4.848.444 TLYeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Elegance - 1.655.000 TLYeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 2.400.000 TLKIA EV6EV6 - 229 PS 4X2 Otomatik - Elektrikli - PrestigeLong Range - 3.130.000 TLKia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 3.500.000 TLEV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT - 3.850.000 TLLeapmotor T03 80 kW - 995.000 TLMercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG - 3.741.500 TLMercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 5.218.000 TLMercedes-Benz EQS 450 4MATIC Inspiration - 5.327.500 TLMercedes-Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 6.378.000 TLMERCEDES-BENZMercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ Performance - 6.777.500 TLMercedes-Benz EQA EQA 250+AMG+ -2.360.000 TLMercedes-Benz EQA 350 4MATIC AMG+ -2.830.000 TLMercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 3.555.500 TLMG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TLMG MG4 Comfort 170 PS 51 kWsa - 1.209.000 TLMG MG4 Luxury Elektrik 204 PS 64 kWsa - 1.419.000 TLMINI COOPER SEMINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TLOPELOpel Corsa-e 100 kW Ultimate - 1.226.900 TLOpel Mokka-e 100 kW Ultimate - 1.493.900 TLZen 80 kW Z.E. 50 - 1.348.900 TLMEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TLMEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.599.000 TLSkywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TLSkywell ET-5 LR Exclusive - 2.499.000 TLSubaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TLSubaru Solterra e-Xclusive - 2.462.783 TLSubaru Solterra e-Xcellent - 2.540.651 TLTesla Model Y - Arkadan itiş - 2.225.322 TLModel Y Long Range - Çift motorlu dört çeker - 2.327.238 TLModel Y Performance - Çift motorlu dört çeker - 2.726.957 TLV1 RWD Standart Menzil: 1.227.500 TLV2 RWD Standart Menzil: 1.329.500 TLV2 RWD Uzun Menzil: 1.563.500 TLXC40 Recharge, P6 Single motor, Extended Range, Ultimate - 2.417.368 TLXC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate - 2.809.706 TLC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate - 2.632.859 TLC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate - 2.864.426 TLVoyah Free standart paket - 4.835.047 TLVoyah Free High paket - 4.997.944 TL