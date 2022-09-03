Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
İşte Günün Programı
FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
19.15 Sivasspor - Karagümrük
19.15 Başakşehir - Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
21.45 Giresunspor - Konyaspor
İDDAA'DA YENİ OYUNLAR VAR! HEMEN TIKLA
PREMIER LİG
14.30 Everton - Liverpool
17.00 Tottenham - Fulham
17.00 Chelsea - West Ham
19.30 Aston Villa - Manchester City
LIGUE 1
18.00 Auxerre - Marsilya
20.00 Lyon - Angers
22.00 Nantes - PSG
LA LIGA
17.15 Real Madrid - Real Betis
19.30 Sociedad - Atletico Madrid
22.00 Sevilla - Barcelona
SERIE A
16.00 Fiorentina - Juventus
19.00 Milan - Inter
21.45 Lazio - Napoli
BUNDESLIGA
16.30 Leverkusen - Freiburg
16.30 Union Berlin - Bayern Münih
19.30 Frankfurt - RB Leipzig
HOLLANDA EREDIVISIE
17.30 Ajax - Cambuur
19.45 Twente - PSV Eindhoven
22.00 GA Eagles - Feyenoord
PORTEKİZ LİGİ
17.30 Braga - Guimaraes
22.30 Gil Vicente - Porto
İSKOÇYA LİGİ
14.30 Celtic - Rangers
BASKETBOL
EUROBASKET 2022
14.30 Karadağ - Belçika
15.00 Finlandiya - Polonya
15.15 Britanya - Hırvatistan
15.30 Almanya - Bosna Hersek
17.15 Bulgaristan - Türkiye
18.00 Estonya - Ukrayna
18.30 Çekya - Sırbistan
18.45 Litvanya - Fransa
20.00 Gürcistan - İspanya
21.30 Macaristan - Slovenya
22.00 Yunanistan - İtalya
22.00 Hollanda - İsrail
MOTOR SPORLARI
FORMULA 1
13.00 Hollanda GP - 3. Antrenman
16.00 Holland GP - Sıralama Turları
MOTOGP
15.10 San Marino GP - Sıralama Turları
TENİS
ABD Açık
21.00 Cilic - Evans
02.00 Gasquet - Nadal
03.00 Medvedev - Kyrgios
03.00 Davidovich - Berrettini
03.00 Zhang - Gauff
03.00 Jabeur - Kudermetova
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
İşte Günün Programı
FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
19.15 Sivasspor - Karagümrük
19.15 Başakşehir - Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
21.45 Giresunspor - Konyaspor
İDDAA'DA YENİ OYUNLAR VAR! HEMEN TIKLA
PREMIER LİG
14.30 Everton - Liverpool
17.00 Tottenham - Fulham
17.00 Chelsea - West Ham
19.30 Aston Villa - Manchester City
LIGUE 1
18.00 Auxerre - Marsilya
20.00 Lyon - Angers
22.00 Nantes - PSG
LA LIGA
17.15 Real Madrid - Real Betis
19.30 Sociedad - Atletico Madrid
22.00 Sevilla - Barcelona
SERIE A
16.00 Fiorentina - Juventus
19.00 Milan - Inter
21.45 Lazio - Napoli
BUNDESLIGA
16.30 Leverkusen - Freiburg
16.30 Union Berlin - Bayern Münih
19.30 Frankfurt - RB Leipzig
HOLLANDA EREDIVISIE
17.30 Ajax - Cambuur
19.45 Twente - PSV Eindhoven
22.00 GA Eagles - Feyenoord
PORTEKİZ LİGİ
17.30 Braga - Guimaraes
22.30 Gil Vicente - Porto
İSKOÇYA LİGİ
14.30 Celtic - Rangers
BASKETBOL
EUROBASKET 2022
14.30 Karadağ - Belçika
15.00 Finlandiya - Polonya
15.15 Britanya - Hırvatistan
15.30 Almanya - Bosna Hersek
17.15 Bulgaristan - Türkiye
18.00 Estonya - Ukrayna
18.30 Çekya - Sırbistan
18.45 Litvanya - Fransa
20.00 Gürcistan - İspanya
21.30 Macaristan - Slovenya
22.00 Yunanistan - İtalya
22.00 Hollanda - İsrail
MOTOR SPORLARI
FORMULA 1
13.00 Hollanda GP - 3. Antrenman
16.00 Holland GP - Sıralama Turları
MOTOGP
15.10 San Marino GP - Sıralama Turları
TENİS
ABD Açık
21.00 Cilic - Evans
02.00 Gasquet - Nadal
03.00 Medvedev - Kyrgios
03.00 Davidovich - Berrettini
03.00 Zhang - Gauff
03.00 Jabeur - Kudermetova
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ