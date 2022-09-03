Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi Sporx farkıyla burada...

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2022 11:02
Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

İşte Günün Programı

FUTBOL

Spor Toto Süper Lig


19.15 Sivasspor - Karagümrük
19.15 Başakşehir - Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
21.45 Giresunspor - Konyaspor

İDDAA'DA YENİ OYUNLAR VAR! HEMEN TIKLA



PREMIER LİG

14.30 Everton - Liverpool
17.00 Tottenham - Fulham
17.00 Chelsea - West Ham
19.30 Aston Villa - Manchester City

LIGUE 1

18.00 Auxerre - Marsilya
20.00 Lyon - Angers
22.00 Nantes - PSG

LA LIGA

17.15 Real Madrid - Real Betis
19.30 Sociedad - Atletico Madrid
22.00 Sevilla - Barcelona

SERIE A

16.00 Fiorentina - Juventus
19.00 Milan - Inter
21.45 Lazio - Napoli

BUNDESLIGA

16.30 Leverkusen - Freiburg
16.30 Union Berlin - Bayern Münih
19.30 Frankfurt - RB Leipzig

HOLLANDA EREDIVISIE

17.30 Ajax - Cambuur
19.45 Twente - PSV Eindhoven
22.00 GA Eagles - Feyenoord

PORTEKİZ LİGİ

17.30 Braga - Guimaraes
22.30 Gil Vicente - Porto

İSKOÇYA LİGİ

14.30 Celtic - Rangers

BASKETBOL

EUROBASKET 2022

14.30 Karadağ - Belçika
15.00 Finlandiya - Polonya
15.15 Britanya - Hırvatistan
15.30 Almanya - Bosna Hersek
17.15 Bulgaristan - Türkiye
18.00 Estonya - Ukrayna
18.30 Çekya - Sırbistan
18.45 Litvanya - Fransa
20.00 Gürcistan - İspanya
21.30 Macaristan - Slovenya
22.00 Yunanistan - İtalya
22.00 Hollanda - İsrail

MOTOR SPORLARI

FORMULA 1

13.00 Hollanda GP - 3. Antrenman
16.00 Holland GP - Sıralama Turları

MOTOGP

15.10 San Marino GP - Sıralama Turları

TENİS

ABD Açık

21.00 Cilic - Evans
02.00 Gasquet - Nadal
03.00 Medvedev - Kyrgios
03.00 Davidovich - Berrettini
03.00 Zhang - Gauff
03.00 Jabeur - Kudermetova

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ