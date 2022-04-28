Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi Sporx farkıyla burada...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi
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28 Nisan 2022 10:22
Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir ve günün şifresiz maçlarına göz atabilirsiniz. Dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi

22.00 Leipzig - Rangers
22.00 Eintracht Frankfurt - West Ham

UEFA Avrupa Konferans Ligi

22.00 Feyenoord - Marsilya
22.00 Leicester - Roma

İngiltere Premier Lig

21.45 Manchester United - Chelsea

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - AX Milan

NBA

02.00 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers
02.30 New Orleans Pelicans - Phoenix Suns
05.00 Utah Jazz - Dallas Mavericks

VOLEYBOL

Efeler Ligi 3/4'üncülük Serisi

15.00 Fenerbahçe - HDI Sigorta

Efeler Ligi Final Etabı

20.30 Halkbank - Ziraat Bankkart

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