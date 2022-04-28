Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir ve günün şifresiz maçlarına göz atabilirsiniz. Dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
FUTBOL
UEFA Avrupa Ligi
22.00 Leipzig - Rangers
22.00 Eintracht Frankfurt - West Ham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
22.00 Feyenoord - Marsilya
22.00 Leicester - Roma
İngiltere Premier Lig
21.45 Manchester United - Chelsea
BASKETBOL
THY EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - AX Milan
NBA
02.00 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers
02.30 New Orleans Pelicans - Phoenix Suns
05.00 Utah Jazz - Dallas Mavericks
VOLEYBOL
Efeler Ligi 3/4'üncülük Serisi
15.00 Fenerbahçe - HDI Sigorta
Efeler Ligi Final Etabı
20.30 Halkbank - Ziraat Bankkart
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir ve günün şifresiz maçlarına göz atabilirsiniz. Dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
FUTBOL
UEFA Avrupa Ligi
22.00 Leipzig - Rangers
22.00 Eintracht Frankfurt - West Ham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
22.00 Feyenoord - Marsilya
22.00 Leicester - Roma
İngiltere Premier Lig
21.45 Manchester United - Chelsea
BASKETBOL
THY EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - AX Milan
NBA
02.00 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers
02.30 New Orleans Pelicans - Phoenix Suns
05.00 Utah Jazz - Dallas Mavericks
VOLEYBOL
Efeler Ligi 3/4'üncülük Serisi
15.00 Fenerbahçe - HDI Sigorta
Efeler Ligi Final Etabı
20.30 Halkbank - Ziraat Bankkart