Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi Sporx farkıyla burada...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi
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24 Kasım 2021 09:33
Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

GÜNÜN SPOR GÜNDEMİ

20.45 Beşiktaş, UEFA Şampiyonalar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.

16.15 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Marsilya ile yapacakları maça ilişkin soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

19.00 Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ve takımdan bir futbolcu, Galatasaray maçına ilişkin Nef Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacakları maça ilişkin Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

20.00 Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımıyla karşılaşacak; Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek.

16.30 Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda, Nesibe Aydın, İsrail'in Neve David Ramla takımını, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini 18.30'DA konuk edecek.

18.00 Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller turunun rövanşında, Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk edecek.

19.00 Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley Monza takımını ağırlayacak.

18.00 Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller rövanşında, Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımıyla iç sahada karşılaşacak; 21.00'de Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'in OK Gacko takımıyla deplasman mücadelesine çıkacak.

18.00 Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak.

FUTBOL

UEFA Şampiyonlar Ligi

20.45 Beşiktaş - Ajax
20.45 Inter - Shakhtar
23.00 Atletico Madrid - Milan
23.00 Club Brugge - Leipzig
23.00 Liverpool - Porto
23.00 Man City - PSG
23.00 Sheriff Tiraspol - Real Madrid
23.00 Sporting - Dortmund

UEFA Avrupa Ligi

18.30 Spartak Moskova - Napoli

BASKETBOL

EuroLeague Women

20.00 Arka Gydnia - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Sopron

EuroCup Women

16.30 Nesibe Aydın - Elitzur Ramla
18.30 Elazığ İl Özel İdare - Sepsi

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

19.00 Vakıfbank - Monza

CEV Kupası

18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Zeleznicar

CEV Challenge Kupası

18.00 Nilüfer Belediye - Kaunas
21.00 Gacko - Aydın BŞB


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