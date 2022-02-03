'Türkiye'de Trabzonspur durdurulamaz'

Abdullah Avcı ile bu sezona damga vuran ve en yakın rakibinin ( Konyaspor ) 9 puan önünde lider olan Trabzonspor 'un başarısı, Avrupa'da da gündem yarattı. Son olarak İngiltere basınından The Analyst, Süper Lig ile ilgili yaptığı detaylı incelemede bordo-mavililer için, "Durdurulamaz" yorumunda bulundu.



Fırtına'nın 9. haftadan itibaren liderliği aldığına vurgu yapılan haberde, "3 büyükler ne kadar kötü olsalar da Trabzonspor'un başarısı hafife alınmamalı. Hücum eden üçlü Anthony Nwakaeme (6 gol, 7 asist), Anastasios Bakasetas (8 gol, 4 asist) ve Andreas Cornelius'un (11 gol, 1 asist) performansı, şampiyonluk kazanmalarında kilit rol oynayacak.



Trabzonspor şu anda durdurulamaz görünüyor" ifadeleri kullanıldı.





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