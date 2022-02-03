"Türkiye'de Trabzonspor durdurulamaz"

Trabzonspor'un başarısı sadece Türkiye değil Avrupa'nın da gündeminde. İngiliz basınında bordo-mavililer için "Başarısı hafife alınmamalı. Nwakaeme, Bakasetas ve Cornelius şampiyonlukta kilit rol oynayacak" yorumu yapıldı.

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'Türkiye'de Trabzonspor durdurulamaz'
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03 Şubat 2022 09:27
Abdullah Avcı ile bu sezona damga vuran ve en yakın rakibinin ( Konyaspor ) 9 puan önünde lider olan Trabzonspor 'un başarısı, Avrupa'da da gündem yarattı. Son olarak İngiltere basınından The Analyst, Süper Lig ile ilgili yaptığı detaylı incelemede bordo-mavililer için, "Durdurulamaz" yorumunda bulundu.

Fırtına'nın 9. haftadan itibaren liderliği aldığına vurgu yapılan haberde, "3 büyükler ne kadar kötü olsalar da Trabzonspor'un başarısı hafife alınmamalı. Hücum eden üçlü Anthony Nwakaeme (6 gol, 7 asist), Anastasios Bakasetas (8 gol, 4 asist) ve Andreas Cornelius'un (11 gol, 1 asist) performansı, şampiyonluk kazanmalarında kilit rol oynayacak.

Trabzonspor şu anda durdurulamaz görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

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