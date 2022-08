Türkiye'de Junior NBA Ligi kurulacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Türkiye'de Junior NBA Ligi'nin (Jr. NBA Türkiye Ligi) kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı.



İş birliği çerçevesinde programın ilk yılında 11-14 yaş grubundaki erkek ve kızlar için 30 ilköğretim okulunun katılımıyla bir organizasyon gerçekleştirilecek.



Jr. NBA Türkiye Ligi, ekim ayında gerçekleştirilecek seçmelerin ardından başlayacak. Her okul bir NBA takımıyla eşleşecek. Katılımcı takımlar, NBA ekiplerinin isimleri ve formalarıyla ligde mücadele edecek.



Ligin final maçı aralık ayında oynanacak.



Hasan Arat: "En büyük hayalimiz bunu Anadolu ile birleştirmek"



Anlaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, BİDEV'in kurulduğu andan itibaren önemli işlere imza attığına dikkati çekerek, "Junior NBA, dünyanın çeşitli ülkelerinde basketbolu sevdirmek amacıyla, basketbol sevgisini büyük incelikle topluma aşılama açısından bir organizasyon oluşturdu. Bu organizasyonla ilgili çalışmalarını genelde sivil toplum örgütleriyle yapıyorlar. Bu konuda da sivil toplum örgütü olarak BİDEV'i seçtiler. Biz de 'bir pota iki dev' yaklaşımında bulunduk. Bugün itibarıyla bu anlaşmayı hem NBA hem de BİDEV olarak duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.



Çocukların basketbolu çok sevdiğini vurgulayan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkes profesyonel olmak zorunda değil. Sevginin aşılanması, her seviyede çocuğun basketbola ulaşması yönünde bir çalışma olacak. Mütevelli heyetimizin içinde çok önemli yöneticiler var. Basketbol sevdalıları var. Aydın Örs'ten Ergin Ataman'a, Ufuk Sarıca'dan Orhun Ene'ye kadar önemli hocalar var. Bunlarla danışarak çalışmaları yapacağız. BİDEV mütevelli heyeti üyeleri de gönüllü olarak çalışacak. İlk aşama İstanbul'da olacak ama en büyük hayalimiz bunu Anadolu ile birleştirmek. Köye basketbolu götürürken, bir yandan da onları hayalleri olan NBA ile bir araya getirmek istiyoruz."



Programdaki önemli noktanın basketbol oynayan çocukların aynı zamanda eğitimlerine devam etmesi olduğuna dikkati çeken Arat, "ABD'deki NCAA liginde olduğu gibi çocukların hem okuması hem basketbol oynaması lazım. Bir an geliyor çocuklar bir anda eğitimi kesebiliyor. Türkiye'de okumaya büyük teşvik olacak bir yapıyla özendirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.



Türkiye'de sporcu burslarının çok öne çıktığını hatırlatan Arat, "Sporcu burslarının çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Elit sporcu zaten sınırlı. Avrupa'da oynamak, milli takım oyuncusu olmak, U18 ve U20 takımlarında yer almak çok zor. Binlerce sporcu var. Bizim amacımız basketbola gönül vermiş gençleri içine çekmek olacak. Anadolu'da ulaşabildiğimiz köşelere bunu entegre etmenin yollarını arayacağız. NBA'de oynamış ve oynayan oyuncularımız da Anadolu'dan çıkmış gençler. Önümüzde çok örnek var. Çocuklarımız bu örneklerle bir araya gelerek bir hayali paylaşacak. Bu hayalin paylaşılmasında biz de yanlarında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Eyal Tarablus: "Basketbol sevgisini artırmaya çalışacağız"



BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus ise Türkiye'de basketbolun ve NBA'in popülaritesinin her gün arttığına dikkati çekerek, "Basketbol oynayan her çocuğun hayali, bir gün NBA'de oynamak, üzerinde NBA forması görmek. BİDEV olarak bu hayalin yolculuğunda çalışmaktan gurur duyuyoruz. Türk basketbolunu ileriye taşımak için gönül verenler olarak bizler hazırız. Jr. NBA Ligi turnuva formatının her okul, çocuk ve koç tarafından hızlıca benimseneceğini ve muhteşem bir sezon olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Jr. NBA Ligi'nin geçmişiyle ilgili bilgi veren Tarablus, şunları kaydetti:



"2021-2022 sezonunda Avrupa ve Ortadoğu'da 93 lig organizasyonuyla 42 bin çocuğa erişildi. NBA geçtiğimiz senelerde Türkiye'de hazırlık maçları, taraftar organizasyonları olmak üzere birçok etkinliğe imza attı. Jr. NBA Ligi'nin Türkiye'de tekrar canlanması adına hem kızlarda hem erkeklerde iki farklı lig kuracağız. İlkokulun ve ortaokulun son senesindeki çocuklar için bu lig hedefleniyor. Bu şekilde basketbol sevgisini artırmaya çalışacağız."





