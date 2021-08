Türkiye'de ilk defa: 24 saat bisiklet yarışı

Dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan 24 saat bisiklet yarışı, 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde gerçekleşecek.Dünyadaki benzerlerini örnek alarak tasarlanmış olan ancak tamamen bir Türk markası olarak doğan ISTANBUL 24h BOOSTRACE bisiklet yarışının ilk yılında isim ve ana sponsoru Türk Telekom oldu.Türk Telekom ISTANBUL 24h BOOSTRACE, 2,4 veya 6 kişilik takımların değişmeli olarak 24 saat boyunca pedallayacakları bir yarış olacak. Her takımdan aynı anda sadece 1 kişi pistte sürüyor olacak ve pistte kalma sürelerini her takım kendi belirleyecek. Derecelendirme katedilen mesafeye göre belirlenecek. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için Pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek.Tüm dünyada 24 saatlik yarışlar çok özel bir hayranlık uyandırmakta. Yarışmak kadar izlemesi, desteklemesi ve sporcuların yanıbaşında olup bu mücadelelerine şahit olması bile büyük heyecan uyandırıyor. İlk defa gerçekleşecek gece – gündüz süren yarış aynı zamanda büyük bir festival ortamında gerçekleşecek. Yeme içme stantları, bisiklet ve spor markalarının stantları yanı sıra sponsor markalarında düzenlediği çeşitli aktivitelerin de olacağı festival alanı etkinlik boyunca devam edecek. Canlı müzik, özel şovlar ve gösterilerin olduğu program etkinlik tarihine yakın zamanda açıklanacak.Yarış, Tivibu üzerinden canlı olarak yayınlanırken, etkinlik alanında da yarışmacı sıralamaları da anlık olarak izlenebiliyor olacak. Gold Sponsor olarak MG Otomotiv güvenlik aracı ile yarışı başlatırken, sporcuların gece dinlenmeleri için 'Recharge Area' çadırı ile bekliyor olacak. Silver sponsor olarak katılan Yemek Sepeti Banabi ise, tüm yarışmacıları değişim için girdikleri pit kapılarında karşılıyor olacak. Daha birçok marka ürün ve hizmetleri ile katılımcıları destekleyecekler.Madalyalarından, kupalarına, yarışmacı kitlerine kadar her şeyin özenle hazırlandığı Türk Telekom ISTANBUL 24h BOOSTRACE, tüm sporcuların ve katılımcıların bir arada olacağı ve hep birlikte sabahlayacakları müthiş bir gün ve geceye hazırlanıyor!