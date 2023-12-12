Henüz 10 gün önce eşi doğum yapan, 28 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında oynanan maçı yöneten 37 yaşındaki İzmirli hakem Meler'e yapılan şok saldırı tüm dünyada gündem olurken, kariyerinde Beşiktaş dahil Süper Lig'de birçok kulüpte yıllarca forma giyen Rıdvan Şimşek'in İzmir Süper Amatör Lig 1'inci Grup'ta oynadığı Bornova Işıkkentspor'un maçlarında hakemlere kafa, yumruk ve tokat attığı için toplam 31 maç ceza aldığı öğrenildi.



Karşıyaka altyapısından çıkarak 2009 yılında o dönem Mustafa Denizli yönetiminde çifte kupa kaldıran Beşiktaş'a transfer olan sağ bek Rıdvan Şimşek, Gaziantepspor ve Sivasspor'da yaşadığı 1'inci Lig şampiyonluklarının ardından 2021'de yine ünlü teknik adam Denizli yönetimindeki Altay'da Play-Off şampiyonluğu yaşayıp profesyonel futbolu noktaladı.



Amatör olarak İzmirspor'da oynayan 32 yaşındaki Rıdvan, Bornova Işıkkentspor'u devralarak geçen sezon aynı zamanda oyuncu olarak takımı İzmir Süper Amatör Lig'e taşıdı. Ünlü futbolcunun takımının 26 Kasım'da Bornova Yusuf Tırpancı Sahası'nda Koyunderespor'la oynadığı maçta rakibiyle yaşadığı kavga sonrası kendisine kart gösteren hakeme önce kafa, ardından yumruk attığı, iki takım oyuncularının da birbirlerine girmesiyle karşılaşmanın tatil edildiği belirtildi.



Rıdvan Şimşek'in sonraki hafta 2 Aralık'ta deplasmandaki Harmandalıspor maçında da dışarıdan sahaya girerek hakeme tokat attığı ifade edildi. Hakemler darp raporu alarak şikayetçi oldu. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kurulu, ünlü oyuncuya Koyundere maçının hakemine saldırısı yüzünden Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a, 44/2-a, 13, 95 maddeleri gereği 15 müsabakadan men cezası, Harmandalı maçındaki saldırısı nedeniyle de 16 müsabakadan men cezası verdi. Kulüp Işıkkentspor da 1 maç saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası aldı.



Evli ve 2 çocuk babası olan, bir dönem A2 Milli Takım'da da oynayan Rıdvan Şimşek'in sosyal medya hesabında paylaştığı ağır silahlı fotoğraflar da dikkat çekti.



DERBİ OLAYLARI UNUTULMADI



Türk futbolu Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası utanç gecesi yaşarken, henüz 1 yıl önce 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanıp yarıda kalan İzmir derbisinde yaşananlar da hafızalarda tazeliğini koruyor. Sporda şiddet olaylarının gündemden düşmediği ülkemizde tüm futbol ligleri dün Ankara'da yaşanan şoke edici olayın ardından süresiz olarak tatil edildi.



Türk futbolunda son olarak geçen sezon 27 Kasım'da İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ile Altay arasında oynanan maçın ilk yarısında konuk siyah-beyazlı tribünlerden ateşlenen işaret fişeği, Göztepe tribünündeki 45 yaşındaki sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne saplanarak ağır yaraladı.



Yaralanan talihsiz taraftar ambulansa taşınmaya çalışılırken ise sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı yerinden söktüğü korner bayrağının direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırdı. Maç 22'nci dakikada hakem tarafından tatil edilip olayların ardından 28 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 19 holigandan ise işaret fişeğini ateşleyen Furkan E. dışında tutuklu kalmadı.





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