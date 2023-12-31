Türkiye'de Elneny savaşı!

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, orta saha transferinde karşı karşıya geldi.
TRABZONSPOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu ekipler arasından Trabzonspor'un Mısırlı futbolcuya somut bir ilgisinin olduğu aktarıldı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırdığı belirtildi.
Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de tıpkı Galatasaray ve Beşiktaş gibi, Elneny'in transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.
TÜRKİYE'DE OYNADI
Muhammed Elneny, daha önce 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Arsenal'de bu sezon sadece 4 maçta süre bulabilen deneyimli oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
TRABZONSPOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu ekipler arasından Trabzonspor'un Mısırlı futbolcuya somut bir ilgisinin olduğu aktarıldı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırdığı belirtildi.
Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de tıpkı Galatasaray ve Beşiktaş gibi, Elneny'in transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.
TÜRKİYE'DE OYNADI
Muhammed Elneny, daha önce 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Arsenal'de bu sezon sadece 4 maçta süre bulabilen deneyimli oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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