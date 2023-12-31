Türkiye'de Elneny savaşı!

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Arsenal'den Muhammed Elneny ile ilgileniyor. Suudi Arabistan kulüpleri de Mısırlı futbolcunun transfer şartlarını araştırıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Türkiye'de Elneny savaşı!
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31 Aralık 2023 13:46
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, orta saha transferinde karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu ekipler arasından Trabzonspor'un Mısırlı futbolcuya somut bir ilgisinin olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırdığı belirtildi.

Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de tıpkı Galatasaray ve Beşiktaş gibi, Elneny'in transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE OYNADI

Muhammed Elneny, daha önce 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Arsenal'de bu sezon sadece 4 maçta süre bulabilen deneyimli oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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