Türkiye'de bu hafta siyah bant ve saygı duruşu var

Türkiye'de bu hafta futbol müsabakalarına takımlar siyah bant ile çıkacak. Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak.

, Fotoğraf; AA
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Türkiye'de bu hafta siyah bant ve saygı duruşu var
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19 Ekim 2023 00:32
Son güncelleme 19 Ekim 2023 00:35
İsrail'in Filistin'e yönelik ağır saldırıları nedeniyle ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesi sonrası TFF de harekete geçti.

Türkiye bu hafta profesyonel futbol müsabakalarında tüm takım ve futbolcuların takımlar siyah bant ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Ayrıca maçlardan önce de saygı duruşunda bulunulacağı öğrenildi.

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