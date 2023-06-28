Türkiye'de Attila Szalai gibisi yok!

Geride bıraktığımız sezon kulüp ve A milli takım düzeyinde 60 maça çıkan Fenerbahçeli futbolcu Atilla Szalai, 2022-23 sezonunda en çok maç oynayan Süper Lig futbolcusu oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Türkiye'de Attila Szalai gibisi yok!
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28 Haziran 2023 15:26
Fenerbahçe'nin Macar defans oyuncusu Attila Szalai, 2022-23 sezonunda kulüp ve milli takımlar düzeyinde en fazla maç oynayan Süper Lig futbolcusu oldu.

25 yaşındaki stoper, sarı lacivertli kulübün oynadığı hazırlık karşılaşmaları hariç Fenerbahçe ve Macaristan A Milli Takımı ile toplam 60 maça çıktı.

Kanarya'da Jorge Jesus'un, Macaristan Milli Takımı'nda Marco Rossi'nin vazgeçemediği tek oyuncu olan Szalai, her iki teknik direktör tarafından sürekli ilk 11'de oynatıldı.

TÜM SEZONDA SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI

Sarı lacivertli takımın hükmen kazandığı Gaziantep ve Hatay maçları hariç, Süper Lig'de oynadığı 34 karşılaşmanın 32'sinde 90 dakika forma giyen Attila Szalai, 26. haftadaki Alanya (3-1) maçında cezası, 32. haftadaki Sivas (3- 1) mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

Macar futbolcu, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçın 13'ünün tamamında sahada kalırken, sadece 4-1 kazanılan Austria Wien karşılaşmasında sonradan oyuna girip 10 dakika süre aldı.

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