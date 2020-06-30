Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın temmuz ayında Erzurum'da yapılacağı açıklandı.

Haber; AA
Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da yapılacak
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30 Haziran 2020 16:45
Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın temmuz ayında Erzurum'da yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girilen normalleşme sürecinde, 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın Erzurum Curling Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.

Müsabakalara ilişkin tarih, talimat ve programın ise ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi.



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