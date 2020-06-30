Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın temmuz ayında Erzurum'da yapılacağı duyuruldu.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girilen normalleşme sürecinde, 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın Erzurum Curling Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.
Müsabakalara ilişkin tarih, talimat ve programın ise ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girilen normalleşme sürecinde, 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın Erzurum Curling Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.
Müsabakalara ilişkin tarih, talimat ve programın ise ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi.