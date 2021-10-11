Türkiye, Curling'de Brezilya'yı 12-2 mağlup etti!

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Brezilya'yı 12-2 mağlup etti.



Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenene organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.



Sabah seansı müsabakalarının kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip, Brezilya karşısında maçtan 12-2 galip ayrılmayı başardı.



Türkiye Kadın Curling Milli Takımı, akşam saatlerinde Avusturya ile ikinci maçına çıkacak.



Günün ilk seansında yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:



Erkekler



Avusturya: 13 - Nijerya: 4



Finlandiya: 6 - Macaristan: 5



Kadınlar



Macaristan: 13 - Kazakistan: 4



Letonya: 12 - Slovenya: 3



