Türkiye corona haritası (Korona tablosu) - 4 Mayıs 2020

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VAN

DİYARBAKIR

DENİZLİ

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ERZURUM



MALATYA





Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte koronavirüs vaka yoğunluk haritası...