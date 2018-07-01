Türkiye cimnastikte hedef büyüttü

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda 9 madalya kazanan Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın antrenörü Yılmaz Göktekin, "Başarı aslında bir yolculuk. Biz bu yolculuğa yeni başlıyoruz. Asıl büyük hedefimiz olimpiyatlar." dedi.2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye adına yarışan artistik cimnastik sporcuları erkekler takım sıralamasında ikinci sırayı elde etti. Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ümit Şamiloğlu ve Sercan Demir'den oluşan Erkek Milli Takımı, cimnastik tarihinde uluslararası yarışmalarda takımlarda ilk madalyaya ulaştı.Takımlar sıralamasında bu başarının yanında erkekler bireysel kategoride de Ahmet Önder paralel aletinde altın, atlama masası ve yerde gümüş, genel tasnifte bronz madalya, İbrahim Çolak halkada altın, Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde gümüş, Ferhat Arıcan da atlama masasında bronz madalya kazandı.Kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı da yerde gümüş madalya kazandı.Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Oyunları'nda elde ettikleri madalyaların küçümsenecek bir başarı olmadığını söyledi.Türkiye tarihinde Akdeniz Oyunları'nda yaşanan bu tarihi başarının mimarları arasında başta sporcular olmak üzere, antrenörler, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü ekiplerinin olduğunu kaydeden Göktekin, "Başarı aslında bir yolculuk. Biz bu yolculuğa yeni başlıyoruz. Asıl büyük hedefimiz olimpiyatlar." dedi.Göktekin, son dönemde spora önemli yatırımlar yapıldığı ve çok destek verildiğini belirterek, şöyle konuştu:"Şu anda çok iyi bir çizgideyiz. Biz de bunun karşılığını aldığımız madalyalarla, kazandığımız başarılarla vermeye çalışıyoruz. Federasyonumuzun inanılmaz bir desteği var. Genel müdürlük de katkı sağlıyor. Yarışmadan sonra diğer ülkelerin bizim ülke cimnastiğine bakış açıları çok değişti. Çok iyi bir çizgide ilerlediğimiz ve daha iyi başarılar elde edeceğimize onlar da inanıyorlar."Milli takım sporcularından Ahmet Önder de Akdeniz Oyunları'na ilk defa katıldığını ve büyük bir heyecan yaşadığını, takım olarak ikinci sırada yer almalarının tarihte bir ilk olduğunu bildirdi.Akdeniz Oyunları'nda hem takım hem bireysel kategoride her gün ayrı ayrı tarih yazdıklarını kaydeden Ahmet Önder, şöyle konuştu:"Bu gurur verici bir olay. Emeği geçen herkese, federasyon yöneticilerine, kulüp, antrenör, aileme, herkese çok teşekkür ederim. Üzerimde onların emeği çok büyük. Ben de onlara bunun karşılığını verebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok çalıştık, hak ettiğimiz bir başarıydı. Bundan sonra da daha iyilerini yaşayacağımıza eminim."Ferhat Arıcan ise Akdeniz Oyunları'nın Türk cimnastiği için tarihi bir başarı olduğunu, oyunlarda bu seneye kadar 7 madalya kazanmışken, bu yıl 9 madalyaya ulaşıldığını söyledi."Tarih yazmış şekilde döndük." diyen Arıcan, şunları aktardı:"Bu başarıyı bekliyorduk çünkü çok çalışıyorduk ve çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Şu anda takımımız tarihin en iyi takımı diyebilirim. Hem aldığımız başarılarla hem de bundan sonra koyduğumuz hedeflerle tarihin en iyi takımı olma yolunda gidiyoruz, hedefimiz takım olarak olimpiyatlara gidebilmek. Eskiden olimpiyat diyemiyorken, şimdi takım olarak olimpiyata gitmeyi hedeflemek bile Türk sporu ve cimnastiği açısından çok büyük başarı."İbrahim Çolak ise Akdeniz Oyunları takım ve bireysel hedeflerinin üzerine çıktıklarını belirterek, "Gerçekten bir tarih yazdık." dedi.Takım olarak madalya hedefiyle İspanya'ya gittiklerini kaydeden İbrahim Çolak, "Üçüncü bile olsak yine hedefimizi gerçekleştirebilecektik ama hedeflediğimiz puanın üzerine çıkarak ikinci olmayı başardık ve bu Türk cimnastik tarihinde ilk takım madalyası, gerçekten önemli bir olay." diye konuştu.