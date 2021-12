Türkiye Cimnastik Federasyonunun ana sponsoru Vestel oldu

Daha önce cimnastikte ritmik dal ana sponsoru olan Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonunun ana sponsoru oldu.



Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Vestel arasında yapılan yeni sponsorluk anlaşmasının tanıtımı için Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler ve Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu, milli cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ve İbrahim Çolak katıldı.



Vestel'in daha önce Türkiye Cimnastik Federasyonunun co-sponsoru olduğunu söyleyen Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, cimnastiğin marka değerini büyütmek istediklerini belirterek, "Yatırımlarımıza uzun soluklu bakıyoruz. Yatırımların sosyal sorumluluk olduğu kadar finansal boyutu da var. Amacımız cimnastiğin ve Vestel'in marka değerini büyütebilmek. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Spor sponsorluklarının başarılı olmasını sağlayan temel bileşen sürdürülebilirliktir. Vestel olarak biz bunu voleybol ile yaptığımız iş birliğimizde göstermiştik. Şimdi de Türkiye Cimnastik Federasyonu ile benzer bir yola çıktık. Ritmik cimnastik sponsorluğu ile başladığımız birlikteliğimizi büyüterek federasyonun ana sponsoru olduk." diye konuştu.



Güler, "Gençlerimiz başarılarına başarılar katıyor. Biz de bu başarılarda onların yanında, onlara her zaman destek olmak istiyoruz. El ele cimnastiği Türkiye'de olması gereken yere getireceğimize inanıyorum." dedi.



- Çelen: "Vestel'in desteği cimnastiğe değil Türk sporuna olacaktır"



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen elde ettikleri başarıların tanıtımı noktasında Vestel'in katkısının önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Vestel'in Türk sporuna verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl önce ilk sponsorluk görüşmesini yaptığımızda ritmik cimnastik milli takımımızın ana sponsoru, federasyonumuzun da co-sponsoru şeklinde bir anlaşmamız olmuştu. Aradan geçen bu süreçte hem Vestel hem de Türkiye bizi tanımaya başladı. Federasyonumuzu büyütmeye ve kurumsallaştırmaya devam ediyoruz. Branşlarımızda en büyük eksiğimiz madalyalarımızı, başarılarımızı tanıtmak noktasında yaşadığımız güçlük. Vestel'in tanıtım noktasındaki katkısı çok önemli. Vestel'le bir araya geldik ve cimnastiğin ana sponsoru olsun dedik. Bu iş birliğini sadece federasyonla yapılan bir sponsorluk anlaşması olarak görmüyorum. Cimnastik branşı, tüm sporların temeli olmasının yanı sıra diğer branşlara da sporcu yetiştiren bir misyon üstlenmektedir. Bu nedenle Vestel'in desteği aslında sadece cimnastiğe değil Türk sporuna olacaktır. Sponsorluğu bir bağış olarak görmüyoruz. Bu bir karşılıklı katma değerdir. Karşıya alıp verilen bir aktivite olarak görüyoruz. Trambolin gibi en yükseğe sıçrayacağız. Federasyonumuza böyle katkı verdikleri için Vestel grubuna çok teşekkür ediyorum. Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarında alınan madalyalar, cimnastiğin 12 ilden 81 ile yayılması, 600 sporcudan 25 bine çıkması, bin 200 lisanslı sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya ulaşması ne kadar büyüdüğümüzün göstergesi. Türk cimnastiğinin hedefi, şu an bulunduğumuz 81 ilin ilçelerine de yayılmak."



Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, "Bireysel sporcuların desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı hemşerim olan Vestel'e teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğu yolunda en büyük hedefimiz Türk kadınının gücünü orada göstermekti. Ülkemizde kadın cinayetlerinin ve benzeri olayların yaşandığı dönemlerde bu şekilde bir başarı yakalamak çok önemliydi. Antrenörlerimiz, federasyon başkanımız bu süreçte hep yanımızda oldular. Hepsine çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak, "Cimnastik tüm sporların temelini oluşturuyor ve yapması en zor sporlardan bir tanesi. Biz bu branşta önemli başarılar kazandık. Bunu devam ettirmeyi çok istiyoruz. Vestel maddi ve manevi olarak bizi önem verdiklerini gösterdi, kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise başarılı sporcuların toplumda rol model olduğunu kaydederek, "Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmayı kendimize görev biliyoruz. Voleybolda 'Biz voleybol ülkesiyiz' sloganıyla kabul görmüş bir başarıya imza attık şimdi sıra cimnastikte." dedi.





