Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı, Avrupa Şampiyonası'nd madalya bekliyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'da yarın başlayacak Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 2-3 madalya beklediğini kaydetti.



Çelen, 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak organizasyonla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çelen, salon hazırlığından, ulaşıma, otel kalitesinden yemeklere kadar başarılı bir organizasyon hazırlığı yaptıklarını söyledi.



Türkiye'nin aerobikte dünyanın en güçlü ülkeleri arasında olduğunu vurgulayan Çelen, ülkelerin, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve diğer milli sporcuları tanıdığını dile getirdi.



Çelen, Ayşe Begüm Onbaşı'nın hem dünya şampiyonu hem dünya ikincisi olduğuna dikkati çekerek, "Antalya'da da hem gençlerimizden hem de büyüklerimizden dereceler bekliyoruz. Avrupa'nın da Türkiye'den beklentisi bu. Antalya'da 2-3 madalya alırız diye umuyorum. Ayşe Begüm Onbaşı'dan umutluyuz. Takımda da önemli beklentilerimiz var. Ne olursa olsun hedefimiz ülkemizde İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.



Organizasyona Avrupa'nın en iyi sporcularının geldiğini aktaran Çelen, "Rakiplerimiz de çok iyi. Dünya ve Avrupa şampiyonları ülkemize gelecek. Zor bir yarışma olacak. Cimnastiğin her dalında adımızı dünyaya duyurduk. Artistikte de aerobikte de herkes ülkemizi tanıyor. Diğer branşlarımızda da iyi dereceler geliyor. Sürdürülebilir başarı anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen yıl çok daha iyi olacağımızın sinyalini verdik." değerlendirmesini yaptı.



"Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünya cimnastiğinin de merkezi haline gelecek"



Suat Çelen, Antalya'nın dünyanın en ünlü şehirlerden biri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Antalya'yı spor turizmi açısından canlandırmak adına organizasyonu burada yapma kararı almıştık. Kafileler geldiklerinde tarihi ve doğasıyla Antalya'yı görmesi, tanıması turizm açısından da çok önemli. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünya cimnastiğinin de merkezi haline gelecek. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Sadece yarışmalarla değil, Antalya'nın cimnastikte de kamp merkezi haline gelmesini istiyoruz. Ayrıca dünya ve Avrupa cimnastiği, ülkemizin organizasyon alması için ciddi bir çaba içinde. Biz de önemli gördüğümüz yarışmaları ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye ne zaman bir yarışma aldıysa arkalarına dönüp bir daha bakmıyorlar. Gönülleri çok rahat oluyor. Bu da ülkemizin gücünü gösteriyor."



Güçlü organizasyonları yapmalarında kendilerine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Çelen, şunları kaydetti:



"Spora yapılan yatırımın ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın spora verdiği desteği görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın cimnastiği konuşması, başarılarımızdan sonra araması ve cimnastiğin her dalını biliyor olması bizim açımızdan ciddi bir kazanım. Ayrıca bu organizasyonu iyi bir şekilde hazırlayan federasyondaki ekibimize, çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum."





