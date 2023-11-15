Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş vefat etti

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş'ın vefat ettiği duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş vefat etti
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15 Kasım 2023 15:40
Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş'ın vefat ettiği bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Çatalbaş'ın bu sabah vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Derviş Çatalbaş için yarın İstanbul'da Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Ali Osman Aydın Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çatalbaş'ın naaşı, Avrupa Yakası Sanayi Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

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