Türkiye - Çekya | CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.
Elemelerde B Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılarımız ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.
CANLI SKOR | 3. ÇEYREK
TÜRKİYE - 59
ÇEKYA - 45
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Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
Elemelerde B Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılarımız ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.
CANLI SKOR | 3. ÇEYREK
TÜRKİYE - 59
ÇEKYA - 45
Sayfa sürekli güncellenmektedir,
Sayfayı yenilemek için tıklayın
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.