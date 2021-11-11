Türkiye-Cebelitarık maçına Ukraynalı hakem

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın, Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşmada Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye-Cebelitarık maçına Ukraynalı hakem
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11 Kasım 2021 13:31
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık ile yapacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ile Viktor Nyzhnyk üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Viktor Kopiievskyi yapacak. Mücadelede Yevhenii Aranovskiy VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.


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