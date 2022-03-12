Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.
Federasyonun açıklamasına göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Genel kurul toplantısının saat ve yerinin daha sonra bildirileceği ifade edildi.
Federasyonun açıklamasına göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Genel kurul toplantısının saat ve yerinin daha sonra bildirileceği ifade edildi.