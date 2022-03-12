Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nda genel kurul toplanıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; olağan genel kurul 17 Nisan'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nda genel kurul toplanıyor
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12 Mart 2022 10:01
Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Federasyonun açıklamasına göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Genel kurul toplantısının saat ve yerinin daha sonra bildirileceği ifade edildi.

 
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