Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası,Bursa'da yapılacak!

Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 8-9 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası,Bursa'da yapılacak!
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06 Temmuz 2023 15:46
Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 8-9 Temmuz'da Bursa'da yapılacak.

 Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1924'te organize edilen şampiyonanın 91'incisi Osmangazi'deki Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

İki gün sürecek şampiyonada ilk 10'a girecek sporculara 8 bin 500 liradan, 1750 liraya kadar değişen para ödülleri verilecek.

Şampiyonaya şu ana kadar 597 sporcu kayıt yaptırdı.



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