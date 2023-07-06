Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası,Bursa'da yapılacak!

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 8-9 Temmuz'da Bursa'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1924'te organize edilen şampiyonanın 91'incisi Osmangazi'deki Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.
İki gün sürecek şampiyonada ilk 10'a girecek sporculara 8 bin 500 liradan, 1750 liraya kadar değişen para ödülleri verilecek.
Şampiyonaya şu ana kadar 597 sporcu kayıt yaptırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1924'te organize edilen şampiyonanın 91'incisi Osmangazi'deki Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.
İki gün sürecek şampiyonada ilk 10'a girecek sporculara 8 bin 500 liradan, 1750 liraya kadar değişen para ödülleri verilecek.
Şampiyonaya şu ana kadar 597 sporcu kayıt yaptırdı.