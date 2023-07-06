Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası,Bursa'da yapılacak!

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 8-9 Temmuz'da Bursa'da yapılacak.



Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1924'te organize edilen şampiyonanın 91'incisi Osmangazi'deki Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.



İki gün sürecek şampiyonada ilk 10'a girecek sporculara 8 bin 500 liradan, 1750 liraya kadar değişen para ödülleri verilecek.



Şampiyonaya şu ana kadar 597 sporcu kayıt yaptırdı.







