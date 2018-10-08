Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Milli takım arasında hazırlık maçları kapsamında Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. İşte tüm detaylar...
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Milli heyecan hazırlık maçlarıyla başlıyor. Hazırlık maçı kapsamında Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.
11 Ekim Perşembe günkü Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, 20.30'da TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Türkiye-Bosna Hersek maçı 11 Ekim Perşembe günü 20.30'da naklen futbolseverler ile buluşacak.TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna-Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyorKALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı
FORVET: Cenk Tosun, Enes ÜnalA Milli Takım, 8 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını da 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak. Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi müsabakası, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.