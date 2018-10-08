Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Türkiye-Bosna Hersek maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

08 Ekim 2018 02:51
Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Milli takım arasında hazırlık maçları kapsamında Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Milli heyecan hazırlık maçlarıyla başlıyor. Hazırlık maçı kapsamında Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.

11 Ekim Perşembe günkü Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, 20.30'da TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Türkiye-Bosna Hersek maçı 11 Ekim Perşembe günü 20.30'da naklen futbolseverler ile buluşacak.

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A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna-Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor



KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal

A Milli Takım, 8 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını da 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak. 

Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi müsabakası, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

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