Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek maçı saat kaçta?

Türkiye-Bosna Hersek maçının kanalını, saatini ve karşılaşmanın muhtemel 11'lerini merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte Türkiye-Bosna Hersek maçı öncesi tüm bilgiler...

11 Ekim 2018 02:08
Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek maçı saat kaçta?
Türkiye-Bosna Hersek maçınını muhtemel 11'leri belli oldu! Mircea Lucescu Bosna Hersek maçı öncesinde kafasındaki 11'i belirledi. Peki Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanaldan canlı bir şekilde futbolseverle buluşacak? İşte tüm merak edilenlerle sizlerleyiz...

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Milli heyecan hazırlık maçlarıyla başlıyor. Hazırlık maçı kapsamında Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.

11 Ekim Perşembe günkü Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, 20.30'da TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Türkiye-Bosna Hersek maçı 11 Ekim Perşembe günü 20.30'da naklen futbolseverler ile buluşacak.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


MUHTEMEL 11'LER
Türkiye

Serkan
Zeki
Çağlar
Ertuğrul
Ömer
Okay
Oğuzhan
Serdar
Hakan
Cengiz
Cenk

Bosna Hersek

Sehic
Tudorovic
Sunjic
Zukanovic
Civic
Besic
Visca
Pjanic
Duljevic
Saric
Dzeko

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. 

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. 

Türkiye ile Bosna Hersek 6. randevuda
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rize'de konuk edeceği Bosna Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. 

- Rekabette eşitlik bulunuyor

Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı. 

Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi. 

Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

- Türkiye'de 3. maç

A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.

İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.  

Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.  

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı. 

- İlk maç Bosna Hersek'in

Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı. 

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi. 

- Son maç berabere

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı. 

Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 

- Mücadeledeki diğer maçlar

Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.

Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.

İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı.

- Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki maçlar

Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

 Tarih  Yer  Organizasyon  Sonuç
 09.09.2009  Zenica  Dünya Kupası Eleme Grubu    1-1
 11.10.2008  İstanbul  Dünya Kupası Eleme Grubu    2-1
 21.11.2007  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu    1-0
 02.06.2007  Saraybosna  Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu    2-3
 16.08.2000  Saraybosna  Özel   0-2
A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna-Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor



KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal

A Milli Takım, 8 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını da 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak. 

Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi müsabakası, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

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