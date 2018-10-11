Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek maçı saat kaçta?

Milli heyecan hazırlık maçlarıyla başlıyor. Hazırlık maçı kapsamında Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.
11 Ekim Perşembe günkü Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, 20.30'da TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Türkiye-Bosna Hersek maçı 11 Ekim Perşembe günü 20.30'da naklen futbolseverler ile buluşacak.
Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rize'de konuk edeceği Bosna
Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. - Rekabette eşitlik bulunuyor
Türk Milli Takımı, Bosna
Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı.
Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna
Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. - Türkiye'de 3. maç
A Milli Takım, Bosna
Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.
İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.
Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna
Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı. - İlk maç Bosna Hersek'in
Türkiye ile Bosna
Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı. Bosna
-Hersek'in başkenti Saraybosna
'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi. - Son maç berabere
Türkiye ile Bosna
Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı. Bosna
Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. - Mücadeledeki diğer maçlar
Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna
'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna
Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.
Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.
İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı. - Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki maçlar
Türkiye ile Bosna
Hersek arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
| Tarih
| Yer
| Organizasyon
| Sonuç
| 09.09.2009
| Zenica
| Dünya Kupası Eleme Grubu
| 1-1
| 11.10.2008
| İstanbul
| Dünya Kupası Eleme Grubu
| 2-1
| 21.11.2007
| İstanbul
| Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
| 1-0
| 02.06.2007
| Saraybosna
| Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
| 2-3
| 16.08.2000
| Saraybosna
| Özel
| 0-2