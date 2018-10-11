Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek maçı saat kaçta?

Türkiye ile Bosna Hersek 6. randevuda

Bosna

Bosna

Bosna

Bosna

Bosna

Bosna

Bosna

Bosna

bosna

Bosna

Bosna

bosna

Bosna

Bosna

Bosna

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 09.09.2009 Zenica Dünya Kupası Eleme Grubu 1-1 11.10.2008 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu 2-1 21.11.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1-0 02.06.2007 Saray bosna Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 2-3 16.08.2000 Saray bosna Özel 0-2





A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rize'de konuk edeceğiHersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.Türk Milli Takımı,Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı.Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı daHersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.A Milli Takım,Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.Ay-yıldızlı ekip, rakibiyleHersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı.Türkiye ileHersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı.-Hersek'in başkenti Saray'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi.Türkiye ileHersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı.Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saray'da yapıldı. Maçtan ev sahibiHersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı.Türkiye ileHersek arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: