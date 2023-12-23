Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
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23 Aralık 2023 22:56
Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katıldı.

Şampiyonada, 48 kiloda Metehan Adıgüzel, 51 kiloda Furkan Karabulut, 54 kiloda Saday Farzaliyev, 57 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Berat Civelek, 63 kiloda Mizan Aykol, 67 kiloda Doğanay Öztürk, 71 kiloda Hasan Ertem, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Hasan Osmanlı, 92 kiloda Berat Acar, +92 Yusuf Açık altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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