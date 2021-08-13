Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başlayacak

Motor sporlarında İzmir'de düzenlenecek Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı 14 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından İzmir Ülkü Park Pisti'nde düzenlenecek yarışlarda, yarın serbest antrenmanların ardından sıralama turları gerçekleştirilecek.
Organizasyonda katılımcılar 15 Ağustos Pazar günü TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde mücadele edecek.
Şampiyonada üçüncü ayak öncesinde genel klasmanda TMFGP 1000'de Harun Akgün, TMFGP 600'de Burak Alnayrak, Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda da İlayda Yağmur Yılmaz ilk sırada yer alıyor.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından İzmir Ülkü Park Pisti'nde düzenlenecek yarışlarda, yarın serbest antrenmanların ardından sıralama turları gerçekleştirilecek.
Organizasyonda katılımcılar 15 Ağustos Pazar günü TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde mücadele edecek.
Şampiyonada üçüncü ayak öncesinde genel klasmanda TMFGP 1000'de Harun Akgün, TMFGP 600'de Burak Alnayrak, Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda da İlayda Yağmur Yılmaz ilk sırada yer alıyor.