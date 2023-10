Türkiye Bisiklet Turunda zirve yine Jasper Philipsen'in

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) dördüncü etabın kazananı Belçikalı sporcu Jasper Philipsen, Türkiye'de en fazla etap alan bisikletçi olmak istediğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde 165,3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı geçildi.



Sprint finişine sahne olan yarışı kazanan Belçikalı bisikletçi, "Marmaris'i çok seviyorum. İlk olarak 2021'de gelmiştim. Burada yarışı en zor hale getiren finişten önceki son tırmanış. Bugün, etabın tümü diğer takımlar tarafından daha da zorlaştırıldı. Ayrıca Bora-Hansgrohe takımı starttan itibaren Nico Denz'i öne yolladı. Bu da bizim onu takip etmek için bazı elemanlarımızı kullanmamızı gerektirdi. Bora'nın neden böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Son metrelere geldiğimde yanımda sadece takım arkadaşlarımdan Xandro Meurisse vardı. O tam anlamıyla bir domestik değil. Ancak her şeye rağmen iyi pozisyon almamda bana katkı sağladı." diye konuştu.



Bu yıl UCI organizasyonlarındaki 18. etap zaferini alan Philipsen, "Kazanmayı seviyorum. Bir alışkanlık gibi gözükse de aslında her galibiyet kendi başına çok zor. Güzel bir sezon geçirdiğim için çok mutluyum. Şu an 18 etap zaferi oldu. Kafamda 20 etap zaferi var. Önümüzde başka etaplar var." ifadelerini kullandı.



Jasper Philipsen, Tour of Türkiye'de 11'er etap zaferiyle en çok kazanan bisikletçilerin Andre Greipel ve Mark Cavendish olduğuna değinerek, "TUR'da en başarılı sporcu unvanını alabilmem için Türkiye'ye sürekli gelmeliyim. Bu yıl benim programıma çok uygundu. Belki önümüzdeki yıllar bazı yarışlara gelemeyebilirim. Ancak burayı ve etaplarını çok seviyorum. Greipel ve Cavendish'i yakalayabilmek için buraya gelmem gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Philipsen'in Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3'ü bu yıl olmak üzere toplam 6 etap zaferi bulunuyor.