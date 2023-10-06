Türkiye Bisiklet Turu, Viola Brand'ın artistik şovlarına sahne olacak

Atatürk Kültür Merkezi'nde 12 Eylül'de düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı'nda artistik bisiklet şovuyla renk katan, bisikletin üzerindeki akrobatik hareketleri ile izleyicileri büyülen Artistik Bisiklet Dünya Şampiyonu Alman sporcu Viola Brand, 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na da geliyor.



Dünya Bisiklet Birliği'nin Artistik Bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran, dünya şampiyonluğu unvanı ile bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen "Süperstar" Viola Brand, 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5 etabında yarışın final mücadelesini izlemeyi bekleyen bisiklet severleri artistik bisiklet şovuyla büyüleyecek.



Yol bisikleti, pist bisikleti, dağ bisikleti, BMX, Trials, Cyclo-Cross, Gravel, Cycling Esport, Para Cycling ve Indoor Cycling disiplinlerinde bisiklet sporunu dünya çapında yöneten Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Indoor Cyling disiplininde yer alan Artistic Cycling; iki teker üzerinde artistik cimnastik şovu olarak tanımlanıyor. Artistik Bisikletin Süperstarı Viola Brand; Antalya, Marmaris, Yalıkavak, Karşıyaka, İstanbul etaplarında nefesleri kesecek...



#ViolaLovesCycling...Bisiklete olan aşkını artistik bisiklet sporu ile taçlandıran Viola Brand,8 Ekim'de Alanya-Antalya, 11 Ekim'de Fethiye-Marmaris, 12 Ekim'de Marmaris-Yalıkavak, 14 Ekim'de Selçuk-İzmir Karşıyaka ve 15 Ekim'de İstanbul-İstanbul etaplarında 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu finish alanlarında muhteşem şovunu yapacak.



58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya'dan İstanbul'a 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca üst düzey mücadele, rekabet ve taktik dolu yarışları ile nefesleri keserken start ve finish alanlarındaki renkli atmosferi ile sporseverleri buluşturacak.



