Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk galibi Jasper Philipsen

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etap tamamlandı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ilk gününde 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı geçildi.



Alanya'da İskele Meydanı'ndan verilen startla başlayan etapta 24 takımdan 163 bisikletçi, Manavgat ve Serik'ten geçerek Antalya'ya ulaştı.



Saat 11.40'ta start alan yarışta sporcular rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele etti. Sprint finişine sahne olan etabı, 2.44.31'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, kazandı.



Başa baş girilen bitişi ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika temsilcisi Tarteletto-Isorex'ten Timothy Dupont geçti.



İŞTE MAYOLAR



Alanya-Antalya parkurunun sona ermesiyle ikinci günde geçilecek Kemer-Kalkan etabında lider mayoları taşıyacak sporcular da belirlendi.



Yarışı ilk sırada bitiren Philipsen, genel klasman liderinin taşıyacağı turkuaz mayonun sahibi oldu.



Sprint kapısını ilk geçen Almanya'nın P&S Benotti takımından Tobias Nolde, Mosso'nun sponsorluğundaki yeşil mayoyu aldı. Nolde, tırmanış kapısından da birinci sırada geçti.



Türkiye güzellikleri prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve koşulacak Kemer-Kalkan etabında Shimano'nun sponsorluğundaki beyaz mayoyu giymeye hak kazandı.



