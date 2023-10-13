Türkiye Bisiklet Turu'nda günün galibi Victor Langellotti

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin beşinci etabına 24 takımdan, 139 bisikletçi katıldı.



Yarışın en uzun etabında bisikletçiler, 193,3 kilometre pedal çevirdi. Bodrum Kalesi'nden start alan yarışta sporcular, Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaştı.



Zorlu yarışın bitimine 8 kilometre kala tırmanışa geçen bisikletçiler, büyük bir mücadele verdi. Bitime 3 kilometre kala Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Emirates'ten Domen Novak rakiplerinden ayrılarak kaçış yaptı. Uzun süre ilk sırada giden Sloven bisikletçi, 1 kilometre kala İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Giulio Pellizzari tarafından yakalandı.



Bitime 200 metre kala atağa kalkan İspanya'nın Burgos BH takımından Monakolu bisikletçi Victor Langellotti ile genel klasman lideri Astana forması giyen Alexey Lutsenko, finişi ilk sırada geçebilmek için yarıştı.



İkili arasındaki mücadelede Langellotti, 4.46.34'lük derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçti. Lutsenko ikinci, Pellizzari ise üçüncü oldu.



