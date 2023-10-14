Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. günü Jay Vine kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yedinci gününde Selçuk-Manisa-İzmir etabı yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin yedinci etabına 24 takımdan, 135 bisikletçi katıldı.



Efes Antik Kenti'nden start alan 159,8 kilometrelik parkurda sporcular, Selçuk ve Torbalı'dan geçerek Manisa'ya devam etti. Sabuncubeli Tüneli'ni geride bırakan bisikletçiler, Bornova'yı geçerek Karşıyaka İskelesi'nde finiş yaptı.



Yarışın son 25 kilometresinde atak yapan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine, uzun süre en öne tek başına yarışı götürdü. Bitime 3 kilometre kala önde mücadelesini sürdüren Vine, çok yorulmasına rağmen kopmadı.



Tırmanışçı olan 27 yaşındaki bisikletçi, rakiplerine yaklaşık 100 metre fark atarak bitişi ilk sırada geçti. Vine, yarışı 3.36.51'lik derecesiyle tamamladı.



İkinciliği 7 saniye farkla Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol aldı.



İŞTE MAYOLAR



TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Yarınki İstanbul-Sultanahmet etabında da Lutsenko, turkuaz mayoyu taşıyacak.



Bu yıl 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu, bir günün ardından İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Luca Colnaghi'den devraldı.



Tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo, Lutsenko'dan bugünkü etabı kazanan Jay Vine'a geçti. Vine, bu etapta emaneten kırmızı mayoyu terletmişti.



Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo, Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'da kaldı.



