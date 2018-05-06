Türkiye Bisiklet Şampiyonası kazanan belli oldu

Ordu'da yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Cumartesi günü başlayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası sona erdi.Türkiye Bisiklet Federasyonunca Perşembe-Bolaman-Perşembe güzergahında düzenlenen şampiyona, yıldız, genç erkekler ve kızlar ile büyük kadınlar kategorilerinde gerçekleştirildi.İkinci gün sonuçlarına göre, yıldız erkek B kategorisinde Konya Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mustafa Ayyorkun birinci, Çumra Belediyespor Kulübü sporcusu Ramazan Yılmaz ikinci, Konya Taşkent Spor Kulübü sporcusu Cihan Topal üçüncü oldu.Yıldız kızlar kategorisinde ise Mosso Ege Pedal Spor Kulübü sporcusu Senanur Süslü birinciliği, Azerbaycan Nationel Takımı sporcusu Vikotoriya Sıdorenko ikinciliği, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Geçlik Spor Kulübü sporcusu Yaren Sarı ise üçüncülüğü elde etti.Öte yandan şampiyonada, takım klasmanlarında, genç erkekte Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, büyük kadın kategorisinde Başkent Üniversitesi Spor Kulübü, yıldız erkek kategorisinde Antalya Denge Geçlik ve Spor Kulübü, genç kız kategorisinde Sakarya Telekom Spor Kulübü, yıldız erkek kategorisinde Konya Gençlik Spor Kulübü ve yıldız kızlarda Mosso Ege Pedal Spor Kulübü birinci oldu.Şampiyona, dereceye giren sporculara ve kulüplere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.