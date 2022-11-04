Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, görevinin ilk yılını değerlendirdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, görev süresinin birinci yılını doldurduğunu belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.



Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, görevdeki birinci senesinde güzel anılar biriktirdiğini vurgulayarak, "Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'na siz değerli arkadaşlarımızla beraber gelişimizin yıl dönümü. Geriye dönüp baktığımız zaman, geçen bu sürede birbirimizi daha yakından tanıdık. Beraber çok güzel işlere imza attık. Edindiğimiz ekip ve aile bilinci bizleri bundan sonra da başarıdan başarıya koşturacaktır. Çıktığımız bu ulvi yolda benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Emin Müftüoğlu, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanlığımızın birinci yılında bizlere destek, katkı ve himayelerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



