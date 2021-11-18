Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki yeni tesisinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde, Mehmet Can Çapak ile Berkay Karakurt karşılaştı.
Müsabakayı 40-31 kazanan Mehmet Can Çapak etabın galibi oldu. Berkay Karakurt ikinci sırayı alırken, yarı finalistler Semih Saygıner ile Tolgahan Kiraz üçüncülüğü paylaştı.
Şampiyonanın 3. etabı aralık ayında düzenlenecek.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki yeni tesisinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde, Mehmet Can Çapak ile Berkay Karakurt karşılaştı.
Müsabakayı 40-31 kazanan Mehmet Can Çapak etabın galibi oldu. Berkay Karakurt ikinci sırayı alırken, yarı finalistler Semih Saygıner ile Tolgahan Kiraz üçüncülüğü paylaştı.
Şampiyonanın 3. etabı aralık ayında düzenlenecek.