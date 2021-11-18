Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabını Mehmet Can Çapak kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi
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18 Kasım 2021 19:42
Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki yeni tesisinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde, Mehmet Can Çapak ile Berkay Karakurt karşılaştı.

Müsabakayı 40-31 kazanan Mehmet Can Çapak etabın galibi oldu. Berkay Karakurt ikinci sırayı alırken, yarı finalistler Semih Saygıner ile Tolgahan Kiraz üçüncülüğü paylaştı.

Şampiyonanın 3. etabı aralık ayında düzenlenecek.


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